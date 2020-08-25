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Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir? Menajerimi Ara hakkında

Menajerimi Ara dizisi bu akşam Star TV ekranlarında ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte, Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu

Menajerimi Ara

Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Tuba Büyüküstün ve Derya Baykal 'ın konuk oyuncu olduğu Menajerimi Ara dizisiyle ilgili detaylar haberimizde...

MENAJERİMİ KONUSU NEDİR?

Yetenek ajansı Ego'ya bağlı Kıraç (Barış Falay),Feris (Canan Ergüder),Çınar (Fatih Artman) ve Peride (Ayşenil Şamlıoğlu) adlı dört menajer her gün yönetilmesi zor durumlarla uğraşıyor ve iş vizyonlarını savunuyorlar. Sanatı ve işi ustaca birleştiriyorlar, ancak özel ve profesyonel yaşamları bazen çatışmaya giriyor. Menajerler ve asistanları, bizi ünlü oyuncuların vahşi dünyasının perde arkasına götürüyorlar; kahkahalar, duygular, entrika, hayal kırıklığı ve gözyaşlarının sürekli çarpıştığı yere. Bu vahşi dünyanın içerisine ilk kez giren Dicle (Ahsen Eroğlu),egosu boylarından da yüksek olan kişiliklere karşı mücadelesine en alttan başlayarak savaşa bende varım diyor.

MENAJERİMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Kıraç Özdal (Barış Falay)
Feris Dikmen (Canan Ergüder)
Çınar Bilgin (Fatih Artman)
Dicle Ertem (Ahsen Eroğlu)
Barış Havas (Deniz Can Aktaş)
Peride Şener (Ayşenil Şamlıoğlu)

Yardımcı karakterler


Emrah Ayoğlu (Semi Sırtıkkızıl)
Gülin Yetik (Gamze Karaduman)
Beren Kahraman (Yaprak Medine)
Jülide (Nazlı Senem Ünal)
Bekir (Bedir Bedir)
Leyla (Pınar Ünsal)
Mayda (Aslı Mavitan)
Meral (Buse Sinem İren)
Ece (Duygu Şen)
Aydın (İdeal Beran Kotan)

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