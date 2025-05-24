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        Haberler Kültür-Sanat Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası Türkiye'de ilk kez AKM'de

        Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası Türkiye'de ilk kez AKM'de

        Felix Mendelssohn'un 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı eserinin Türkiye prömiyeri, 24 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 24.05.2025 - 16:45
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        AKM'de ilk kez Bir Yaz Gecesi Rüyası...
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        İstanbul Filarmoni Orkestrası, Mendelssohn'un ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı eserinin Türkiye Prömiyeri 24 Haziran tarihinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

        Etkinlikte, Felix Mendelssohn’un William Shakespeare’in klasik eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası için bestelediği tüm sahne müziği Türkiye’de ilk kez eksiksiz olarak seslendirilecek.

        Avrupa’da Midsummer olarak kutlanan 24 Haziran’ın anlamına uygun olarak seçilen bu özel tarih, doğayla, aşklarla ve düşlerle örülü Shakespeare evrenine davet çıkarıyor.

        Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası, Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Rezonans Korosu ve İlke Kodal yönetimindeki dans koreografisi ile aynı sahneyi paylaşacak.

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        ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL REJİSİYLE SAHNEYE TAŞINIYOR

        Shakespeare’in ölümsüz metni, bu özel gecede yalnızca müzik ve dans değil, tiyatroyla da hayat bulacak. Eserin rejisini ve okuma tiyatrosu yorumunu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek; aynı zamanda sahnede oyunculuğuyla da yer alacak.

        1945’ten bu yana Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkı sunan İstanbul Filarmoni Derneği, Reysaş ana sponsorluğunda gerçekleşecek gecede hem geçmişine saygı duruşunda bulunacak hem de sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

        Konser programı ise şöyle;

        1. Perde

        Uvertür

        2. Perde

        Scherzo

        Melodram (Koro)

        Melodram Perilerin Yürüyüşü

        3. Perde

        Ara Müziği

        Noktürn

        ARA

        4. Perde

        Düğün Marşı

        Melodram

        Bergamask Dansı

        Melodram

        5. Perde

        Melodram (Pyramus ve Thisbe için)

        Cenaze Marşı

        Bergamask Dansı

        Final Korosu

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        #Bir Yaz Gecesi Rüyası
        #İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #İstanbul Filarmoni Derneği
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