Mendelssohn'un Bir Yaz Gecesi Rüyası Türkiye'de ilk kez AKM'de

İstanbul Filarmoni Orkestrası, Mendelssohn'un ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’ adlı eserinin Türkiye Prömiyeri 24 Haziran tarihinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

Etkinlikte, Felix Mendelssohn’un William Shakespeare’in klasik eseri Bir Yaz Gecesi Rüyası için bestelediği tüm sahne müziği Türkiye’de ilk kez eksiksiz olarak seslendirilecek.

Avrupa’da Midsummer olarak kutlanan 24 Haziran’ın anlamına uygun olarak seçilen bu özel tarih, doğayla, aşklarla ve düşlerle örülü Shakespeare evrenine davet çıkarıyor.

Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki İstanbul Filarmoni Orkestrası, Ayşe Büşra Yakar yönetimindeki Rezonans Korosu ve İlke Kodal yönetimindeki dans koreografisi ile aynı sahneyi paylaşacak.

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ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL REJİSİYLE SAHNEYE TAŞINIYOR

Shakespeare’in ölümsüz metni, bu özel gecede yalnızca müzik ve dans değil, tiyatroyla da hayat bulacak. Eserin rejisini ve okuma tiyatrosu yorumunu başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil üstlenecek; aynı zamanda sahnede oyunculuğuyla da yer alacak.

1945’ten bu yana Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkı sunan İstanbul Filarmoni Derneği, Reysaş ana sponsorluğunda gerçekleşecek gecede hem geçmişine saygı duruşunda bulunacak hem de sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.