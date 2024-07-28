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        Haberler Gündem 3. Sayfa Menderes’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı | Son dakika haberleri

        Menderes’te zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        İzmir'in Menderes ilçesinde, 4 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada, motosiklet sürücüsü Emre Altan (39) olay yerinde yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 20:49 Güncelleme: 28.07.2024 - 20:49
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        Menderes'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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        İzmir'deki kaza, saat 16.00 sıralarında Gümüldür yolu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, takip mesafesine uymadığı ileri sürülen 4 otomobil ve 1 motosiklet zincirleme kaza yaptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yararlılara müdahalede bulundu.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Emre Altan’ın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, yaralanan 6 kişi ise Menderes Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Altan’ın cenazesi ise savcının incelemesinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerinde jandarma ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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