Menemen FK - Vanspor maçı CANLI İZLE - HT Spor Canlı İzle
2. Lig'de play-off 1. tur maçında Menemen FK ile Vanspor karşılaşıyor. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek. Menemen FK - Vanspor maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Taraftarlar, "HT Spor Canlı İzle - HT Spor TV Frekans Bilgileri - HT Spor TV Canlı Yayın Linki" anahtar kelimelerini aratıyor. İşte detaylar
Nesine 2. Lig'de play-off 1. tur maçları oynanıyor.
Play-off 1. tur maçında Menemen FK ile Vanspor karşılaşıyor.
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmalarda galip gelen takım 2. tura yükselecek.
Menemen FK - Vanspor maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
Yayın saati: 20.00
2. LİG'DE NELER OLDU?
Kırmızı Grup'ta Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor, deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.
Beyaz Grup'ta ise deplasmanda İskenderunspor'u 1-0 yenen Sarıyer, şampiyonluğunu ilan ederek üst lige çıktı.
Kırmızı Grup'ta Giresunspor ve Ülkea Nazillispor'un ardından düşen 3. takım, deplasmanda Ankara Demirspor'a 4-0 yenilen Diyarbekirspor oldu.
PLAY - OFF
Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor, ligi 2. sırada bitirerek doğrudan 3. tura kaldı.
Kırmızı Grup'ta ise Karacabey Belediyespor, adını play-off'a yazdıran son ekip oldu.
Play-off'ta ikinci ve üçüncü tur, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İki grupta adını finale yazdıran takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. ekip olmak için tarafsız sahada final maçına çıkacak.
Play-off ilk tur maçları 8 Mayıs Perşembe günü, ikinci tur müsabakaları 12-16 Mayıs'ta, üçüncü tur mücadeleleri 22-26 Mayıs'ta ve final 1 Haziran Pazar günü oynanacak.
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