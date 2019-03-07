Sivri biber ve domatesin yağda kavrulduktan sonra üzerine yumurta kırılmasıyla hazırlanan menemen, geçtiğimiz aylarda büyük tartışmaya neden olmuştu.

Türkiye'nin dünyaca tanınan lezzet ve mekan ustası Vedat Milor Twitter'dan "Belki Twitter'da dünyayı kurtarmak mümkün değil ama en azından en büyük gastronomik problemimize (!) hemen burada noktayı koyabiliriz. Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?" sorusunu yöneltmiş ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölmüştü. Menemen tartışması şimdi de ABD'ye sıçradı.

KONU ABD'YE TAŞINDI

ABD'nin Boston Eyaleti’nin Massachusetts merkezli günlük gazetesi The Boston Globe Türk sofralarının vazgeçilmesi menemenin tarifini verdi.

Gazetenin yemek bölümünde servis edilen haber, "Çırpılmış yumurta, domates ve biberli Türk yemeği, kahvaltıda yeni favoriniz olacak" başlığıyla servis edildi. Kuzey Afrika’nın şakşukası ile Fransızların piperade isimli yemeğine benzetilen tarifte, menemenin, dünyanın en iyi 'hızlı ve kurtarıcı' yemeği olduğu belirtildi. Gazete verdiği tarifte malzemeler arasında soğana da yer verdi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, geçtiğimiz aylarda alevlenen tartışmaların ardından köşesinde "Menemen mi, melemen mi? Her şeyi bilen Murat Bardakçı bile bu konuda tam bir fikir sahibi olamamış. Kimi kaynaklarda melemen, kimisinde menemen. Bunu yıllar önce suyun öteki tarafından gelen anneanneme sormuştum. 'Melemen' demişti. Yediğim en güzel 'melemen'ler onundu ve soğansız yapardı" demişti.

Habertürk yazarı Oray Eğin ise yazısında, "Menemen birçok açıdan yoruma açık… Yumurta çırpılmalı mı, şakşukada olduğu gibi sarısı patlamadan mı bırakılmalı mesela? Bu tartışmaların net bir yanıtının olmayışı Türk mutfağının kesin ve net reçetelerden yoksun oluşu" ifadelerini kullanmıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "kulturportali" adlı web sayfasında 2 farklı menemen tarifine yer vermişti. Isparta'nın 'kuru biberli menemen" tarifinde soğan bulunurken, Samsun'un 'çakallı menemeni'ne ise soğan konulmamıştı.