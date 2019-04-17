İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nu, Twitter'dan yaptığı açıklama ile tebrik etti

Twitter hesabında, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşırken çekilen fotoğrafını paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu kardeşim, 17 gündür yapılan masa oyunlarına boyun eğmemiş ve milletimizin oyunu namus kabul edip, sonuna kadar savunmuştur. Kendisini bir kere daha tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.