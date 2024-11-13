Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Meram'da "hobi bahçeleri" ile mücadele | Son dakika haberleri

        Meram Belediye Başkanı Kavuş: "Hobi bahçeleri" ile mücadeleden vazgeçmeyeceğiz

        Konya'nın Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede "hobi bahçesi" adı altında tarım arazileri üzerine yapılan kaçak yapılarla aralıksız mücadele ettiklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 15:29 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meram'da "hobi bahçeleri" ile mücadele
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya'nın Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, ilçede faaliyet gösteren bazı emlakçıların üzerine bina, ev yapımı yasak olan tarım arazilerini vatandaşlara sattığını, bu araziler üzerine yasak olduğunun bilinmesine rağmen kaçak lüks villaların yapıldığını dile getirdi.

        Belediye tarafından bu yapıların yıkıldığını görseller eşliğinde anlatan Kavuş, "Tarım arazileri illegal yöntemlerle parsellere bölündü. Alınan önlemler sonrası emlakçılar, yöntem değiştirerek kooperatif usulüyle satışa yöneldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkım talimatı geldi. Tarım arazilerinde illegal yapılaşmaya izin vermeden yolumuza devam edeceğiz. Meram'da kaçak yapıyla mücadeleden, hak ve adaletten vazgeçmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #konya haberleri
        #meram belediyesi
        #hobi bahçesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        O anlar kamerada! Çaldığı otomobilin benzini bitince...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        Ağabeyini marketle birlikte yakmıştı! Vahşette bir ölüm daha!
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Asgari ücretin dolar ve altın cinsinden seyri
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Özel: “CHP'nin aday sorunu yok”
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...