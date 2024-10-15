Mercedes-Benz'in, genç kadınları sosyo-ekonomik olarak güçlendirmek ve kariyer yolculuklarında desteklemek amacıyla hayata geçirdiği She’s Mentoring Programı, ilk dönemini tamamladı.

Program boyunca mentorların rehberliğinde gelişim göstererek kariyerlerinde emin adımlarla ilerleyen katılımcılar, özel bir törenle buluştular. 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentiler, toplamda 1 milyon TL’lik para ödülünün sahibi oldu.

Mercedes-Benz’in Mart ayında başlattığı She’s Mentoring programı, mentorlar eşliğinde genç kadınların liderlik becerilerini geliştirmelerini ve iş dünyasında daha etkin bir şekilde var olmalarını hedefliyor.

47 İLDEN 521 BAŞVURU

Türkiye’nin 47 ilinden 521 başvuru alan programa seçilen 31 genç kadın, yedi ay boyunca alanında öncü isimler ile birebir çalışma fırsatı elde etti. Mentorlar, bu süreçte deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktararak onların projelerini geliştirmelerine yardımcı oldular.

Programın sonunda jüri değerlendirmesiyle “Sürdürülebilirlik”, “İnovasyon & Teknoloji” ve “Yaratıcı Endüstriler” olmak üzere üç kategori altında belirlenen kazananlar, geleceğin liderleri olma yolunda önemli adımlar attılar. 9 Ekim’de düzenlenen She’s Mentoring Programının Ödül Töreni’nde, programın mezunlarına sertifikaları özel bir törenle takdim edildi.