Mercedes-Benz Türk, 2017 'de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda temelini attığı yeni AR-GE Merkezi’nin inşaatını tamamladı. 8.4 milyon euro’ya mal olan yatırım ile Aksaray ili, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Hindistan, Çin ve Japonya’da bulunan küresel AR-GE merkezleri ağına dahil oldu.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, 2 bin kişiyi aşkın istihdam kapasitesine sahip. Aksaray AR-GE Merkezi’nde ise 215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek.

Mercedes-Benz Türk’ün yeni AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz kamyonların testlerinin başlangıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen 6 kategoride, toplamda 32 farklı güzergâh üzerinde, şehiriçi ortalama 100 bin km, şehirlerarası ise ortalama 250 bin km teste tabii tutulacak. AR-GE Merkezi’nin toplam alanı 40 bin m²’lik alanının 8 bin m²’lik bölümü kapalı kullanıma ayrılırken, 32 bin m²’lik bölümü ise açık kullanıma ayrılmış durumda.

SANAL GERÇEKLİK KULLANILIYOR

Endüstri 4.0 koşullarına uygun olarak donatılmış yeni AR-GE Merkezi’nde bulunan İş Hazırlama Atölyesi’nde kullanılan Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) ve Karma Gerçeklik (Mixed-Reality) teknolojileri sayesinde, Daimler global ağı içerisinde dünyanın dört bir yanında görev yapan AR-GE mühendisleri aynı anda beraber çalışabiliyorlar. Türk mühendisler, dünyanın diğer AR-GE merkezlerindeki meslektaşları ile sanal ortamda buluşarak henüz üretilmemiş bir parçayı 3 boyutlu şekilde, gerek araç üzerinde, gerekse yalın haliyle birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi alışverişinde bulunabiliyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ve Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda onay verilen parçalar tüm dünyada Mercedes-Benz kamyon ve otobüslerde kullanılıyor. AR-GE Merkezi bünyesinde bulunan Deneme Atölyesi’nde ise Mercedes-Benz yıldızlı kamyonların haftanın altı günü boyunca gerçekleştirilen yol testleri için tüm faaliyetler yürütülürken aynı zamanda burulma testleri, dayanım testleri, dinamometre testleri, kabin üzerinde ve tekil basamak testleri ile kadran mili testleri gerçekleştiriliyor.

'AKSARAY'A YATIRIMLAR TAM GAZ SÜRÜYOR'

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda faaliyete geçen yeni AR-GE Merkezi ile ilgili konuşan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30’uncu yılını kutladığımız 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi artırmaya yönelik 113 milyon euro’luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray’a yatırımımızı tam gaz sürdürüyoruz. Geçtiğimiz sene temelini attığımız AR-GE Merkezimiz artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Bu yeni merkezde AR-GE mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar” dedi.

'DÜNYAYA MÜHENDİSLİK İHRAÇ EDİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi” unvanının resmi hakediş belgesini teslim alan Mercedes-Benz Türk AR-GE Direktörü Mustafa Üstertuna, "Bu yeni merkezde, kamyon ve kamyon parçaları en son teknolojik ekipman ve yazılımlar kullanılarak mühendislerimiz tarafından birçok testten geçirilecek, son olarak müşteri kullanımı ve reel yol şartlarını yansıtan güzergâhlarda, güvenilirlik ve fonksiyon açısından test edilecek. Aksaray AR-GE Merkezimizdeki test aşamalarından sonra parça ve araçlar tüm dünyada geçerli şekilde onaylanmış oluyor. Yerli yan sanayi firmalarının Daimler AG’nin uluslararası portföyüne dâhil olmasına, böylece Türkiye’den dünyaya ihracat yollarının açılmasına imkân yaratıyoruz. Türkiye’den tüm dünyaya mühendislik ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

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