Mercedes-Benz Türk, StartUP projesi çerçevesinde “Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları” temasıyla düzenlenen yarışmada ilk 10’a giren girişimcileri Almanya'ya götürdü. 24-25 Ekim tarihlerinde Stuttgart’a gerçekleşen ziyarette, yerli girişimciler Almanya startup ekosisteminin oyuncuları ile bir araya geldiler fikir alışverişinde bulundular.

STARTUP İLE BELEDİYE ARASINDAKİ İLİŞKİ ELE ALINDI

program kapsamında Mercedes-Benz Türk StartUp projesi kazananları, yatırımcılar, girişimciler, akademisyen ve belediye temsilcileri ile bir araya geldi. Almanya’da akıllı şehirler ve inovasyon, girişimcilik yoluyla şehirler nasıl daha iyi hale gelebilir, bir girişimci olarak belediye ve iş dünyası ile nasıl ilişki kurulur konuları program çerçevesinde sunulan eğitimde ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

Girişimciler ayrıca Stuttgart belediye temsilcilerinden, Almanya’da startupların belediyeler ile nasıl çalıştığını öğrendi. StartUP projesi kazananları son olarak Stuttgart İnovasyon alanı Böblingen’i ziyaret ettiler. Burada da inovasyon alanı yetkilileri ile inovasyon alanlarının daha iyi bir gelecek inşa edilmesine nasıl katkı sunabilir konusunu tartışıldı.

'ULUSLARARASI PERSPERKTİF KAZANMALARINI İSTEDİK'

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, "Bu etkinliği, yarışmamıza katılıp kazanan başarılı girişimcilerin uluslararası perspektif kazanmalarına katkı sağlamak adına önemli bulduk ve ödüllerimizden biri olarak programımıza ekledik" dedi.

Kefeli, "Türkiye’deki başarılı gençlerin ve girişimcilerin yurtdışındaki startup’lar ile tanışmaları, daha sürdürülebilir bir dünya için neler yapılabileceğini daha geniş bir ekosistem içerisinde tartışmaları onlar için faydalı oldu diye umuyoruz" şeklinde konuştu.

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