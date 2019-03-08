Mercimek Teyze’yi hatırlayan var mı aranızda?

Hatırladığım ilk kamu spotu idi herhalde.

Televizyonlara çıkıp, mercimek tüketmenin önemini anlatırdı.

Türkiye öyle tanıdı Prof. Ayşe Baysal’ı.

ABD’de iki ayrı üniversiteden lisans ve doktoralı bir beslenme uzmanıydı.

Üç yıl önce kaybettik Ayşe Baysal hocamızı.

Bakın ölümünden kısa süre önce kendisiyle yapılmış bir röportajda neler demiş:

“Beslenme ve diyetetik ayrı bir bilimdir. Birtakım spor hocaları, beslenme önerileri yapanlar ne eğitim almış ki, diyet önerileri yapıyorlar?

Profesör Canan Karatay’ın ekmeği yasaklaması da bilimsel değil. Ekmek için şeker diyor. Hayır efendim. Yanlış. Şekerde protein olmaz. Ekmekte var. Diyette yasak değil, dengeli ve yeterli beslenme önemli."

Nur içinde yat Ayşe Baysal Hocam.