Diğer adı müceddere olan yapımı çok kolay ve besleyici mercimekli bulgur pilavını akşam yemek menüsü olarak düşünebilirsiniz.

Mercimekli Bulgur Pilavı Malzemeler:

1 su bardağı yeşil mercimek

2 su bardağı pilavlık bulgur

1 küçük soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 buçuk tatlı kaşığı tuz

Sıcak su

Mercimekli Bulgur Pilavının Yapılışı:

Yeşil mercimeğimize yeterince sıcak su ekleyerek haşlıyoruz.

Mercimeğimiz pişince bulguru katıyoruz ve suyu azsa sıcak su ilave ederek pişmeye bırakıyoruz.

Bulgurumuz pişerken bir tavaya zeytinyağını, yarım halka şeklinde doğradığımız soğanları ve tuzu ekleyip soğanlar iyice kızarana kadar yağı kızartıyoruz.

Bulgur suyu çekince altını kapatıp bir kaç yerden boşluk açıyoruz (yağ iyice sinsin diye )

İyice kızan yağımızı soğanlarla beraber bulgurun üzerine döküp bir iki karıştırıyoruz. Yemeğimiz hazır.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Dilerseniz soğanları süzüp yalnızca yağı ekleyebilirsiniz ama soğanlar ayrı bir lezzet katıyor, öyle deneyin derim.

Karabiber

Kimyon

3 su tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – iri küp doğranmış

1,5 su bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Tuz

Karabiber

Kimyon

3 su bardağı su