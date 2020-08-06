Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYemek YapmaDiğer Tarifler
ABONE OL

Mercimekli bulgur pilavı tarifi, nasıl yapılır?

Yapımı çok kolay ve bir o kadar da besleyici olan mercimekli bulgur pilavı, lezzetiyle de tercih ediliyor. Peki eski adı müceddere olan mercimekli bulgur pilavı nasıl yapılır? Tarifi nasıl? Malzemeleri ve püf noktası neler?

Mercimekli bulgur pilavı

Diğer adı müceddere olan yapımı çok kolay ve besleyici mercimekli bulgur pilavını akşam yemek menüsü olarak düşünebilirsiniz.

Mercimekli Bulgur Pilavı Malzemeler:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 1 küçük soğan
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
  • Sıcak su

Mercimekli Bulgur Pilavının Yapılışı:

  • Yeşil mercimeğimize yeterince sıcak su ekleyerek haşlıyoruz.
  • Mercimeğimiz pişince bulguru katıyoruz ve suyu azsa sıcak su ilave ederek pişmeye bırakıyoruz.
  • Bulgurumuz pişerken bir tavaya zeytinyağını, yarım halka şeklinde doğradığımız soğanları ve tuzu ekleyip soğanlar iyice kızarana kadar yağı kızartıyoruz.
  • Bulgur suyu çekince altını kapatıp bir kaç yerden boşluk açıyoruz (yağ iyice sinsin diye )
  • İyice kızan yağımızı soğanlarla beraber bulgurun üzerine döküp bir iki karıştırıyoruz. Yemeğimiz hazır.
  • Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Dilerseniz soğanları süzüp yalnızca yağı ekleyebilirsiniz ama soğanlar ayrı bir lezzet katıyor, öyle deneyin derim.

Karabiber

Kimyon

3 su tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan – iri küp doğranmış

1,5 su bardağı bulgur

1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

Tuz

Karabiber

Kimyon

3 su bardağı su

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İslim kebabı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMANefis islim kebabı için altın öneriler
Şeftali reçeli tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAŞeftali reçeli yapılışı ve püf noktası
Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı tarifi
YEMEK YAPMAÇökertme Kebabı nasıl yapılır?
Haşhaşlı revani tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAHaşhaşlı revani malzemeleri ve tarifi
Şam tatlısı tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAŞam tatlısı tarifi ve püf noktaları
Kavurma yapımı! Koyun, kuzu, dana kavurma tarifi - Kurbanlık etten kavurma nasıl yapılır?
YEMEK YAPMABayramın vazgeçilmez lezzeti
Nefis kavurma yapımı! Kurbanlık etten kavurma nasıl yapılır? (koyun, kuzu, dana kavurma tarifi)
YEMEK YAPMABayramın vazgeçilmez lezzeti
Tava böreği tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMALezzetli ve pratik tava böreği için püf noktalar
Kereviz salatası tarifi, nasıl yapılır?
YEMEK YAPMAKereviz salatası tarifi ve yapımı
Et kavurma nasıl yapılır? Nefis kavurma tarifi dana et (kavurma tarifi video)
YEMEK YAPMAEn lezzetli kavurma tarifi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X