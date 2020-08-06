Diğer adı müceddere olan yapımı çok kolay ve besleyici mercimekli bulgur pilavını akşam yemek menüsü olarak düşünebilirsiniz.
Mercimekli Bulgur Pilavı Malzemeler:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 2 su bardağı pilavlık bulgur
- 1 küçük soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 buçuk tatlı kaşığı tuz
- Sıcak su
Mercimekli Bulgur Pilavının Yapılışı:
- Yeşil mercimeğimize yeterince sıcak su ekleyerek haşlıyoruz.
- Mercimeğimiz pişince bulguru katıyoruz ve suyu azsa sıcak su ilave ederek pişmeye bırakıyoruz.
- Bulgurumuz pişerken bir tavaya zeytinyağını, yarım halka şeklinde doğradığımız soğanları ve tuzu ekleyip soğanlar iyice kızarana kadar yağı kızartıyoruz.
- Bulgur suyu çekince altını kapatıp bir kaç yerden boşluk açıyoruz (yağ iyice sinsin diye )
- İyice kızan yağımızı soğanlarla beraber bulgurun üzerine döküp bir iki karıştırıyoruz. Yemeğimiz hazır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
Dilerseniz soğanları süzüp yalnızca yağı ekleyebilirsiniz ama soğanlar ayrı bir lezzet katıyor, öyle deneyin derim.
Karabiber
Kimyon
3 su tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan – iri küp doğranmış
1,5 su bardağı bulgur
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
Tuz
Karabiber
Kimyon
3 su bardağı su
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