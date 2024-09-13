Meriç Aral kimdir? Meriç Aral kaç yaşında ve nereli?
Meriç Aral kariyeri ve hayatı ile merak edilen isim olmaya başladı. İlk deneme çekimini Sultan dizisinde gerçekleştiren Aral, bugünlerde ekranların popüler isimlerinden. Son olarak Meriç Aral ve Serkan Keskin evlilik haberleri ile gündemde. Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında?
Meriç Aral ve Serkan Keskin yaklaşık beş yıldır birlikteler. Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" rolüyle hafızalara kazınan Serkan Keskin 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Meriç Aral'la nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Peki Meriç Aral kimdir, kaç yaşında?
MERİÇ ARAL KİMDİR?
Meriç Aral (d. 17 Kasım 1988, İstanbul), Türk oyuncu.
Avukatlık yapan bir ailenin çocuğu olarak 17 Kasım 1988 tarihinde doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda yan dal olarak karşılaştırmalı edebiyat bölümünde eğitim gördü. Staj sonrasında oyunculuğa başladı. Film asistanı olarak kısa bir süre görev aldı. 2012 yılında yayımlanan Sultan adlı dizide ilk deneyimini gerçekleştirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Medcezir'deki 'Hale' rolüyle tanındı. Ardından Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Unutursam Fısılda adlı filmde oynadı. Sonraki süreçte Yüksek Sosyete (2016) diziler ile Hesapta Aşk (2016) ve Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü (2017) adlı filmlerde rol aldı.
2017-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Söz adlı dizide Eylem Mercier karakterini canlandırdı. Ardından, 10 Ocak 2020'de vizyona giren Biz Böyleyiz adlı filmde Beril karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2021-2022 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide rol aldı.
SERKAN KESKİN KİMDİR?
Serkan Keskin (d. 25 Kasım 1977, İzmit), Türk oyuncu, yönetmen ve müzisyen.
Serkan Keskin oyunculuk hayatına doğup büyüdüğü şehir olan İzmit'te başladı. 1997 yılında ünlü tiyatro yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun genel sanat yönetmenliğinde kurulan İzmit Şehir Tiyatrosu bünyesinde açılan tiyatro kursunda başladı. Hocaları arasında, Barış Falay, Zuhal Gencer, Melih Düzenli gibi tiyatrocular vardı. Kurs eğitiminin yanı sıra 1998-2001 yılları arasında İzmit Şehir Tiyatrosu'nun oyunlarında irili ufaklı roller aldı. İzmit Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı sırada, tiyatro eğitimini geliştirmek için İstanbul'a yerleşti.
1999-2002 yılları arasında yine Işıl Kasapoğlu'nun bölüm başkanı olduğu Akademi İstanbul tiyatro okulunda eğitim aldı. Tiyatro eğitimini tamamladıktan sonra 2002 yılında kurulan Semaver Kumpanya'ya katıldı. Uzun yıllar bu grupta oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Serkan Keskin oyunculuk hayatı boyunca, sinemada Yavuz Turgul, Zeki Ökten, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz ve Onur Ünlü gibi yönetmenlerin filmlerinde oynadı.
Tiyatroda ise, William Shakespeare, Moliere, Bertolt Brecht, Max Frisch ve Abel Gonzales Melo gibi dünya tiyatro edebiyatının ve Orhan Kemal, Turgut Özakman, Sait Faik, Güngör Dilmen gibi yazarların eserlerinde rol aldı. Keskin 2011 yılında, TRT tarafından yayınlanan, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İsmail Abi" karakteri ile daha geniş kesimlerce tanındı.
2012 yılında 32. İsmail Dümbüllü Ödülü Serkan Keskin'e verildi.
2013 yılının Mart ayında Leyla ile Mecnun dizisi ekibiyle birlikte kurulan Leyla The Band müzik grubunda basgitarda yer almıştır.
2015 yılının Şubat ayında başlayan ve yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden en büyük olan Balıkçı Sait başrolünü canlandırmıştır.
2019 yılında, aralarında, Taner Ölmez, Fırat İkisivri, Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan'ın da bulunduğu Barabar adlı müzik grubunu kurmuş, ilk albümleri Memleket Nere'yi yayınlamışlardır. 17 Mayıs 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.