A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'nde 1 puanın yettiği maçta İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlıların destan yazdığı maçın 82. dakikasında kritik bir rol alan Merih Demiral, topu çizgiden çıkardığı anı Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e anlattı.

Elemeler boyunca üstün bir performans sergileyen, hırsıyla da Avrupa'nın en iyi savunmacıları arasına giren Merih, İzlanda mücadelesinin 82. dakikasında tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu bir anda hayati bir müdahaleye imza attı. Sigurdsson'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Magnusson'un kafa vuruşunda Mert Günok'u geçen topu Merih çizgiden çıkarttı!

"POZİSYONU HİSSETTİM, KALEYE KOŞTUM"

Pozisyonla ilgili konuşan Merih, "Pozisyon gerektiği gibi oldu. Topun oraya gideceğini, pozisyonu hissettim. O yüzden kaleye koştum. Çok da mutluyum" dedi.

Kendi pozisyonundan ziyade takımın performansına vurgu yapan Merih, "Önemli olan EURO 2020'ye gitmekti. Bunu başardığımız için de çok mutluyum. İnşallah böyle devam ederiz" ifadelerini kullandı.