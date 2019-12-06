Merkel, Auschwitz'i ziyaret eden üçüncü Şansölye oldu

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Alman Şansölyesi Angela Merkel, Nazi Almanyası'nın II. Dünya Savaşı'nda 1 milyonu aşkın Yahudiyi gaz odalarına gönderdiği Polonya'daki Auschwitz-Birkenau toplama kampını ziyaret etti.

Nazilerin kurduğu en büyük toplama kampı olan Auschwitz-Birkenau'nun korunması için 10 yıl önce kurulan Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın kuruluş yıldönümü nedeniyle kampa gelen Merkel'e ziyareti sırasında Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de eşlik etti.

Kampta öldürülen 1,1 milyon insan için saygı duruşunda bulunan Merkel, 14 yıllık başbakanlığı döneminde kampı ilk kez ziyaret etti.

Merkel, bugüne kadar kampı ziyaret eden üçüncü Alman Şansölyesi oldu.

Almanya, Auschwitz-Birkenau Vakfı'na federal ve yerel hükümetler tarafından finanse edilen 60 milyon Euro bağışta bulunacak.