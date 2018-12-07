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Hristiyan Demokrat Parti (CDU) yeni parti başkanını belirlemek üzere bugün Hamburg’da toplandı. 2016’daki G20 zirvesinin yapıldığı fuar alanı olan Hamburg Kongre ve Sergi Sarayı’nda (Messe Hallen) yapılan genel kurulda delegeler yeni parti başkanını belirleyecekler. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in tekrar aday olmayacağını açıklaması üzerine parti başkanlığı için 4 kişinin ismi geçiyor. CDU parti başkanlığı için Parti Meclis Grubu Başkanı Ralph Brinkhaus, Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, eski Meclis Grubu Başkanı Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn’ın isimleri öne çıkıyor. Yapılan son ankete göre, parti üyelerinin yüzde 46’sının favori olarak gösterdiği Annengret Kramp-Karrenbauer göze çarpıyor. Favori gösterilen Parti Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer’un parti başkanlığına seçilmesi durumunda Angela Merkel’den sonra ikinci defa CDU bir kadın tarafından yönetilmiş olacak.
CDU genel başkanlığını 18 yıl sürdüren Angela Merkel'in başkanlığı bırakacağını açıklamasının ardından başlayan başkanlık yarışı öncesi Merkel, 18 yıl görev yaptığı partilileri ile vedalaştı. Merkel'in veda konuşmasında duygulu anlar yaşandı. Partisinin 31. genel kurul toplantısına başkan olarak son konuşmasını yapan Merkel, partilileri birlik ve beraberliğe davet etti. "Safları sıklaştıralım" diyen Merkel, genel kurul toplantısından yeni bir enerji ile çıkılacağını ve son yıllarda yaşanan güvensizliğin aşılacağını belirterek "Biz bunu başaracağız" diyerek birlik mesajı verdi.
"TEŞEKKÜRLER ŞEF"
18 yıl boyunca yürüttüğü CDU genel başkanlığı süresi içerisinde aldıkları siyasi kararları savunan Merkel, en çok tartışılan ve tepkilere neden olan Hartz IV ile ilgili yaptığı açıklamada "Hartz IV zorunlu bir seçenekti. 5 milyonun üzerindeki işsizlikle başka türlü mücadele etme şansımız yoktu ve sonunda bunun faydasını hep birlikte gördük. Doğru reformu destekledik zorunlu askerliğin kaldırılması bunlardan birkaçı idi" diyerek yaptığı siyasi reformları savundu. Hristiyan Demokrat Parti içindeki siyası eğilimlerin parti içindeki güç kırılmalarına vesile olduğunu bu güçlerin bir araya getirmek için mücadele edilmesi gerektiğini belirten Merkel, Saarland, Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren Vestfalya'da eyaletlerindeki CDU'nun seçim başarıları hatırlatarak birlik ve beraberlik sağlanması halinde başarabileceklerini söyledi. Merkel, "Kazanabilmek gücümüz var. Tecrübeye sahibiz" dedi.
Konuşmasında Almanya için Alternatif Parti AfD'yi de eleştiren Merkel, AfD'nin toplumu kutuplaştırdığını söyleyerek, CDU iktidarları döneminde Almanya'nın ekonomik olarak önemli atılımlar gerçekleştirildiğini hatırlattı.18 yıldır bu görevi yürütmenin büyük bir zevk olduğunu da belirten Merkel "2000'li yıllarda partinin durumu çok farklıydı. Ülkenin ve dünyanın şartlarına göre ve geleceğe dönük siyaset geliştirmek gerekiyor" diyerek konuşmasını tamamladı. Konuşmasından sonra yaklaşık 10 dakika ayakta alkışlanan Merkel "Teşekkürler Şef" (Danke Chefin) yazılı dövizlerle akıllarda iz bırakacak güzel bir finalle parti başkanlığına veda etti.
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