Türkiye Merkez Bankası, 50 uzman yardımcısı alacak. Uzman yardımcısı olmak için başvuru yapacak olan kişiler yazılı meslek sınavına girecek. Sınav ortalaması 50 puan ve üzeri olan adaylar mülakata girebilecek. İşte detaylar...

1- BAŞVURU KOŞULLARI

- 01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.

- En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, işletme, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, finans, finansal matematik, maliye, uluslararası ilişkiler, muhasebe, kamu yönetimi, çalışma ekonomisi, bankacılık, sigortacılık, aktüerya, istatistik, matematik, matematik mühendisliği, hukuk, insan kaynakları, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi, psikoloji ve sosyoloji programlarında lisans ya da yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan almış olmak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan; Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) en az 80 KPSSP1 puanı veya Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 80 sayısal puan veya GRE sınavından en az 156 sayısal puan veya GMAT sınavından en az 585 puan almış olmak.

2- YAZILI MESLEK SINAVI (4-5 Mayıs 2019)

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan 5 gruptan mezun oldukları bölüme göre bir grup seçerek başvuru yapacaktır.

Seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayıda aday yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

Yazılı meslek sınavı tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle Ankara'da yapılacaktır.

Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan tabloda belirtilen sayılarda aday komisyon mülakatına çağrılacaktır.

İktisat, Ekonometri, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans, Finansal Matematik, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi

İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Finans,

Maliye, Muhasebe, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık, Sigortacılık, Aktüerya

İstatistik, Ekonometri,

Matematik, Matematik

Mühendisliği

Hukuk, Kamu Yönetimi,

Çalışma Ekonomisi, Maliye, Uluslararası İlişkiler

İnsan Kaynakları, İşletme,

İşletme Mühendisliği, Endüstri

Mühendisliği, Bilgisayar ve

Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

Psikoloji, Sosyoloji, Kamu

Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Uluslararası İlişkiler

İktisat % 40

Ekonometri % 30 150 30 Para-Banka % 30

Muhasebe % 40 Kamu Maliyesi % 40 150 30 Para-Banka % 20

İstatistik % 60 Matematik % 30 50 10 Para-Banka % 10 Hukuk % 90 50 10 Para-Banka % 10

İnsan Kaynakları İşletme % 60 % 30 100 20 Para-Banka % 10

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı yazılı meslek sınavı grupları ile konu ve ağırlıkları;

Grup Mezun Olunan Bölüm Sınav Konuları Ağırlık Y azılı Meslek Sınavına Çağrılacak Komisyon Mülakatına Çağrılacak Aday Aday Sayısı*(1) Sayısı*(2)

(1) KPSS, ALES, GRE veya GMAT puanlarına göre aşağıdaki ALES Sınavı Eşdeğerlik Tablosu kullanılarak yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

(2) Yazılı meslek sınavı puanına göre yapılacak sıralama sonucu tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dahil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

ALES-GRE EŞDEĞERLİK TABLOSU ALES-GMAT EŞDEĞERLİK TABLOSU GRE ALES GMAT ALES 166 100 800 100 165 99 790 99 - 98 780 98 164 97 770 98 - 96 760 97 - 95 750 96 163 94 740 95 162 93 730 94 161 92 720 93 - 91 710 92 160 90 700 91 - 89 690 91 159 88 680 90 - 87 670 89 - 86 660 88 158 85 650 87 - 84 640 86 157 83 630 85 - 82 620 84 - 81 610 83 156 80 600 82 590 81 585 80

3- KİŞİLİK VE YETKİNLİK TESTLERİ (20-22 Mayıs 2019)

Komisyon Mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

4- KOMİSYON MÜLAKATI (27-31 Mayıs 2019)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hakimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.

Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular, 12.04.2019 tarihinden 22.04.2019 tarihi saat 23.59'a kadar Bankamız internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr),aşağıdaki belgelerin yüklemesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Fotoğraf

- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Sınav Sonuç Belgesi (KPSS, ALES, GRE veya GMAT) o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS veya TOEFL iBT)

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

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