Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklıyor

Geçen ay Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan PPK 650 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 15'e yükseltti.

Geçen ayki PPK karar metninde parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verildiği belirtilerek "Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" ifadelerine yer verilmişti.

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Politika faizinin son 5 yıldaki seyri:

YILLIK ENFLASYON DÜŞTÜ AMA...

Haziran itibarıyla yıllık enflasyonda 8 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu. Ancak mayıs ayına göre tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş yüzde 0.04'ten yüzde 3.92'ye çıktı. Temmuz genelinde kurda yaşanan artış ve vergi zamları sebebiyle aylık bazda tarihin en yüksek enflasyon rakamlarından birisine ulaşılması beklenirken, baz etkisinin kaybolmasıyla yıllık enflasyonun da yönünü yukarı çevirmesi bekleniyor.

Yıllık enflasyonun son 1 yıldaki seyri:

Ay Yıllık enflasyon (%) Haziran (2022) 78,62 Temmuz 79,60 Ağustos 80,21 Eylül 83,45 Ekim 85,51 Kasım 84,39 Aralık 64,27 Ocak (2023) 57,68 Şubat 55,18 Mart 50,51 Nisan 43,68 Mayıs 39,59 Haziran 38,21

Geçen ay verilen mesajlar ve eldeki enflasyon verileri sebebiyle piyasalar PPK'nın bugün de sert bir faiz artırımına gitmesini bekliyor.

BEKLENTİ ANKETLERİ

AA Finans'ın, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandırdığı beklenti anketinde ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17.50 ile yüzde 21.50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28.50 oldu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin faiz kararına ilişkin anketinde 21 kurumun medyan beklentisi de, faizin 500 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu. Temmuz ayı faiz anketinde; maksimum beklenti yüzde 21.5, minimum beklenti ise yüzde 17.5 oldu.

Reuters anketine katılan 23 ekonomistin tamamı bugün faiz artışı beklerken, tahminler yüzde 17 ila yüzde 21.50 bandında yer aldı.

TCMB'nin temmuz ayı piyasa katılımcıları anketinde ise katılımcıların ortalama faiz beklentisi yüzde 19.17 oldu.

MESAJLAR TAKİP EDİLECEK

Analistler bunun yanında piyasaların faiz kararı kadar karar metninde verilecek mesajların tonunun da piyasalar tarafından dikkatle takip edileceğini belirtti. Beklenti metinde 'şahin' bir üslubun benimsenmesi yönünde oluşurken gelecek toplantılarda izlenecek yol haritasına dair metindeki ipuçlarının piyasanın seyrinde etkili olacağı ifade ediliyor.