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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı Ağustos 2024: TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklayacak? MB faizi düşürür mü, sabit mi bırakır?

        TCMB Ağustos faiz kararı bekleniyor! Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ağustos faiz kararını açıklamak üzere bugün bir kez daha Fatih Karahan başkanlığında toplanıyor. Öte yandan, yayınlanan beklenti anketinde analistler yıl sonunda politika faizinin yüzde 40 ile 50 arasında değişebileceğini öngörüyor. Peki, Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:25 Güncelleme: 20.08.2024 - 07:25
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        Bugün yerli piyasalarda gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Ağustos ayı faiz kararını açıklayacak MB; geçen ayki kararında politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmıştı. Öte yandan, analistlerle yapılan beklenti anketi yayınlandı ve piyasının nabzı tutuldu. Peki, Merkez Bankası 2024 Ağustos faiz kararını saat kaçta açıklayacak, beklenti ne yönde İşte, detaylar...

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'de açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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        YIL SONU POLİTİKA FAİZ ORANINDA NE BEKLENİYOR?

        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

        Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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