Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantı sonrası banka, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu sebeple piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Ocay ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. TCMB, geçen yıl aralık ayında yapılan toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmişti. Peki, 2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı, beklentiler ne yönde? İşte, TCMB Ocak ayı faiz kararı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…