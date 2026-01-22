Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor! 2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı?
Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapılacak. Toplantı sonrası banka, yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Bu sebeple piyasaların gözü Merkez Bankası'nın Ocay ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. TCMB, geçen yıl aralık ayında yapılan toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmişti. Peki, 2026 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, faiz indirimi olacak mı, beklentiler ne yönde? İşte, TCMB Ocak ayı faiz kararı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi…
2026 OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen 2026 toplantı takvimine göre, Ocak ayı faiz kararı tarihi belli oldu.
Takvime göre; Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Ocak 2026 Perşembe günü (bugün) toplanacak.
TCMB'nin Ocak ayı faiz kararı, saat 14.00'te açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
SON FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
22 Ocak 2026
12 Mart 2026
22 Nisan 2026
11 Haziran 2026
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026