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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan TCMB faiz kararı ne olur, beklenti anketi ne diyor, faiz düşer mi sabit mi kalır?

        TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Nisan PPK toplantısı ne zaman?

        Gözler yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ocak ve Mart aylarında gerçekleştirdiği faiz indirimleriyle ekonomi gündemine oturan Merkez Bankası'nın, önümüzdeki süreçte nasıl bir para politikası izleyeceği piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası'nın Nisan ayına ilişkin faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2025 - 15:00 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:00
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınacak yeni faiz kararı, ekonomi gündemindeki yerini koruyor. Ocak ve Mart aylarında yapılan faiz indirimleri sonrası piyasaların gözü şimdi Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. Ekonomistler, yatırımcılar ve piyasalar, TCMB’nin atacağı adımları dikkatle izliyor. Peki, Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası bir sonraki PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

        Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

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        MERKEZ BANKASI OCAK FAİZ KARARI NE OLDU?

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 45'e düşürdü.

        Merkez Bankası aralık ayında da 250 baz puanlık indirime gitmiş, böylece Şubat 2023'ten bu yana ilk faiz indirimi kararını almıştı.

        PPK'dan yapılan açıklamada aralık ayında enflasyonun ana eğiliminin gerilediği, öncü verilerin ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret ettiği ifade edildi. Söz konusu gelişmede, zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemlerinin öne çıktığına işaret edildi.

        Temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği belirtilen karar metninde "Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" değerlendirmesi yer aldı.

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