Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası toplantı takvimine göre sıradaki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 olmuştur.

Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmiştir.