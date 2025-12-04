Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı?
Aralık Merkez Bankası faiz kararı açıklanma tarihi belli oldu. Özellikle döviz ve altın yatırımcıları başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın son Para Politikası Kurulu toplantısı kararları arama motorlarında mercek altına alındı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık 2025 Merkez Bankası faiz indirimi olacak mı, beklenti ne yönde?
2025 Aralık ayının faiz kararı için gözler Merkez Bankası'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Aralık ayında açıklanacak son faiz kararıyla ekonomiye yön verecek kritik adımların atılması beklenirken, faiz beklentilerine ilişkin beklentiler paylaşıldı. Merkez Bankası 23 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği son toplantısında politika faizini 100 baz puan düşürerek 40,5'ten 39,5'e çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz indirimi olur mu?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası toplantı takvimine göre sıradaki PPK toplantısı 11 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Karar saat 14.00'te duyurulacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,15 iken, bu anket döneminde yüzde 39,35 olmuştur.
Aralık ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 38,28 olarak gerçekleşmiştir.
EN SON EKİM AYINDA AÇIKLANMIŞTI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faizini kasım ayında pas geçmişti. Son olarak ekim ayında açıklanan TCMB faiz kararında Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirerek yüzde 40.5'ten yüzde 39.5'e düşürmüştü.