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        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

        Haziran 2026 TCMB faiz toplantısı tarihi: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

        Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haziran ayında açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Piyasalar, yatırımcılar, mevduat sahipleri ve kredi kullanmayı planlayanlar Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararı yakından takip ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2026 Haziran TCMB faiz kararına ilişkin son gelişmeler ve toplantı takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 01:17 Güncelleme:
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kritik toplantılarından biri olarak görülen haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Enflasyon görünümü, küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasalardaki hareketlilik doğrultusunda alınacak kararın ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Haziran ayı faiz kararı; döviz kurları, altın fiyatları, borsa ve kredi faizleri üzerinde etkili olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Merkez Bankası faiz kararı 11 Haziran 2026 Perşembe günü 14.00'te açıklanacak.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU NİSAN 2026?

        TCMB son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Haziran toplantısında ise bankanın yeni ekonomik veriler ışığında nasıl bir adım atacağı merak ediliyor.

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        PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

        TCMB’nin 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 17'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken 3'ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

        Ekonomistlerin haziran ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

        Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

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        2026 PPK TOPLANTI TARİHLERİ

        TCMB'nin yayımladığı takvime göre haziran toplantısının ardından yıl içinde faiz kararlarının açıklanacağı tarihler şöyle:

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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