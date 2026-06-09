Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın kritik toplantılarından biri olarak görülen haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Enflasyon görünümü, küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasalardaki hareketlilik doğrultusunda alınacak kararın ekonomi yönetiminin yol haritasına ilişkin önemli sinyaller vermesi bekleniyor. Haziran ayı faiz kararı; döviz kurları, altın fiyatları, borsa ve kredi faizleri üzerinde etkili olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Haziran 2026 TCMB faiz kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...