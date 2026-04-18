        Haberler Bilgi Gündem Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde olacak?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde olacak?

        Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım sürerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi netlik kazandı. Piyasaların yakından takip ettiği kritik karar öncesinde ekonomistlerin faiz beklentileri şekillenirken, nisan ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları da açıklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde olacak? Detaylar haberimizde.

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:09 Güncelleme:
        Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalardaki bekleyiş devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve mevduat faizi gibi yatırım araçlarını yakından takip eden yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı kararın yönünü merakla bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Nisan ayı faiz beklentisi ne yönde olacak? Detaylar haberimizde.

        NİSAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz toplantı takvimi netleşti. Buna göre nisan ayı faiz kararı, 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’te kamuoyu ile paylaşılacak.

        MERKEZ BANKASI NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Nisan ayına ilişkin TCMB’nin politika faizine yönelik ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75 olarak belirlenirken, ikinci toplantı için bu oran yüzde 37,38 seviyesinde şekillendi. Üçüncü toplantıya dair beklenti ise yüzde 36,53’e geriledi.

        Öte yandan 12 ay sonrasına yönelik politika faizi öngörüsü yüzde 29,56 seviyesine yükseldi.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
