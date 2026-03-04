Canlı
        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Mart 2026 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Mart 2026 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı mart ayında gerçekleştirecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli olacak. Yatırımcıların gözlerini 2026 Mart ayı MB faiz kararına çevirmiş durumda. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmişti. Peki, 2026 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?

        Giriş: 04.03.2026 - 10:52
        1

        Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) açıklanacak ve faiz oranı belli olacak. Ocak ayındaki son politika kararında TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Mart 2026 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı para politikası takviminde yer alan ikinci faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü duyurulacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmişti. Şimdi ise piyasalar sıradaki faiz kararına odaklanmış durumda.

        3

        FAİZ BEKLENTİSİ NASIL?

        Ocak ayındaki son politika kararında TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti.

        Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.

        4

        Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

        12 Mart 2026

        22 Nisan 2026

        11 Haziran 2026

        23 Temmuz 2026

        10 Eylül 2026

        22 Ekim 2026

        10 Aralık 2026

