Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB Mart 2026 Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı mart ayında gerçekleştirecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası belli olacak. Yatırımcıların gözlerini 2026 Mart ayı MB faiz kararına çevirmiş durumda. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmişti. Peki, 2026 Mart Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve beklenti ne yönde?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2026 yılı para politikası takviminde yer alan ikinci faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü duyurulacak. Para Politikası Kurulu toplantısının ardından alınan kararın saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmişti. Şimdi ise piyasalar sıradaki faiz kararına odaklanmış durumda.
FAİZ BEKLENTİSİ NASIL?
Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.