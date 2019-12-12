Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? soruları gözü kulağı piyasalarda olan vatandaşların gündeminde. Son üç toplantıda toplam 10 puanlık faiz indirimi yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) yılın son faiz kararını bugün açıklayacak. Merkez Bankası faiz kararına dair ayrıntılar haberimizde.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.00'te başlayacak toplantının ardından, yılın son faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı açıklanır açıklanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR? (ARALIK 2019)
Piyasada genel beklenti TCMB'nin politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 150 baz puan indirmesi yönünde. Böylece politika faizi yüzde 14'ten yüzde 12.50 seviyesine inecek. TCMB 2019 yılı boyunca faizlerde toplam 1.150 baz puan indirime gitmiş olacak.
TCMB son olarak 24 Ekim'de faizleri 250 baz puan indirmiş, 3 seferde toplam 10 puanlık faiz indirimi yapmıştı. TCMB 4.5 yıl aradan sonra politikası faizini temmuz ayında indirmişti. PPK, politika faizini temmuzda 425 baz puan indirimle yüzde 19.75'e, eylül toplantısında ise 325 baz puan indirimle yüzde 16.50'ye çekmişti.
PPK SAYISI 12'YE ÇIKARILDI
2020'de daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) sayısı 12'ye çıkarıldı.
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