Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Bu hafta ekonomi gündeminde Merkez Bankası Kasım faiz kararı bulunuyor. Küresel piyasalarda Donald Trump'ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesiyle başlayan dalgalanma sürerken, Fed Başkanı Jarome Powell'ın faiz indiriminde acele edilmemesi gerektiğine dair yaptığı açıklama da belirsizlik durumunu destekliyor. Tüm bu gelişmelerin Merkez Bankası kararına nasıl yansıyacağı merak edilirken, yapılan beklenti anketi analistlerin tahminlerini ortaya koyuyor. Peki, Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
Yerel piyasalarda gözler, bu hafta açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım kararına döndü. Arka arkaya iki kez faiz indirimine gitmesine rağmen yeni bir faiz indirimi için acele edilmemesi gerektiğini ifade eden Fed Başkanı Jarome Powell'ın açıklamaları piyasalarda belirsizlik dalgasını destekledi. Öte yandan, AA Finans'ın TCMB beklenti anketi yayınlandı. Peki, Merkez Bankası Kasım faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...
TCMB KASIM FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 21 Kasım 2024 tarihinde Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'te kamuoyu ile paylaşılıyor.
MERKEZ BANKASI KASIM FAİZ KARARI NE OLUR?
AA Finans'ın TCMB'nin 21 Kasım Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 49,10 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 6'sı yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 48,5 ve 3'ü yüzde 47,5 olacağını öngördü.