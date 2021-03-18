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Merkez Bankası'ndan bugün faiz artırımı bekleniyor

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Ekonomistler ve piyasa aktörleri ağırlıklı olarak politika faizinin 100 baz puanlık artırımla yüzde 18'e yükseltilmesini bekliyor

Merkez Bankası'ndan bugün faiz artırımı bekleniyor
HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararında olacak. PPK geçtiğimiz ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17'de sabit bırakmıştı. Bugünkü toplantıdan ise faiz artırımı çıkması bekleniyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını beklediklerini belirtti. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin etti.

Reuters'ın anketine katılan katılan 21 kurumun tamamı ise politika faizinde artış beklediğini bildirdi. İlk yayımlanan ankette bir ekonomist TCMB’nin politika faizini Mart ayında sabit tutmasını bekliyordu ancak bu tahmin de faiz artışı olarak revize edildi. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

GOLDMAN ve JP MORGAN DA DA 100 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLİYOR

Goldman Sachs da son yayımladığı raporda PPK'nın politika faizini 100 baz puan artırmasını beklediğini açıkladı. Daha önce faiz artırım beklentisi içerisinde olmadıkları halde Türk Lirası’ndaki zayıflama ve sürpriz enflasyon verisi sonrasında risklerin somut hale geldiğini belirten analistler, artık bu risklere karşı TCMB’nin faiz artırması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Şubat ayında yıllık bazda çekirdek enflasyonun yüzde 16.2'ye yükselerek sürpriz yaptığını belirten JP Morgan analistleri de bu sebeple PPK'dan 100 baz puanlık faiz artırımı kararı çıkmasını beklediklerini ifade etti.

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