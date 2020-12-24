HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün saat 14.00'da PPK faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası geçtiğimiz ayki toplantıda politika faizini 475 baz puanlık artışla yüzde 15'e yükseltmişti. Bugün de ikinci kez Naci Ağbal başkanlığında toplanacak PPK'nın sıkılaştırma adımlarına devam etmesi bekleniyor.

Reuters anketine göre TCMB'nin yılın son PPK toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor. Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten 16.50'ye artıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

BEKLENTİLER 75 İLA 200 ARASINDA DEĞİŞİYOR

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketine katılan 21 ekonomistin tamamına yakını da politika faizinde artış olabileceğini belirtti. 2 ekonomist politika faizinde değişim beklemezken, 19 ekonomist 75 baz puan ila 200 baz puan arasında artış olabileceğini bildirdi.

YABANCILAR DA ARTIRIM BEKLİYOR

Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Goldman Sachs’a göre ise PPK bugünkü toplantıda 200 baz puan faiz artışı yapacak. Citi analistleri de benzer şekilde 200 baz puanlık artırım beklerken, Deutsche Bank beklentisini 150 baz puanlık faiz artırımı olarak açıkladı.