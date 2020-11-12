Merkez Bankası PPK Faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman

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Ekonomi Dünyasının gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım 2020 Para Politikası Kurulu toplantısı var. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal'ın ilk faiz kararı piyasaları fazlasıyla etkileyecek. Peki herkesin merakla beklediği Merkez Bankası PPK faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz arttıracak mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB politika faizinin şu an 10.25 seviyesinde olduğu biliniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizi, Naci Ağbal başkanlığında alınacak yeni kararla birlikte değişebilir.

Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının hemen arkasından açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından faiz arttırılacağını düşünüyor. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda yüzde 10.25 seviyesinde olan politika faizinin 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği tahmin ediliyor.

Raporda, faiz artışı kararının yanı sıra dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesinin olası olduğu belirtiliyor. Türk Lirası, dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7'nin altına kadar geriledi.

An itibarıyla yüzde 11.89 olan yıllık enflasyonun altında kalan politika faizi beklentilere paralel şekilde yüzde 15'e çıkarıldığı takdirde TÜFE'nin üstünde kalacak ve dün itibarıyla yüzde 14.36 olan ağırlıklı ortalama maliyeti de artacak.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.