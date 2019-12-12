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Merkez Bankası rezervleri 105 milyar 869 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 120 milyon dolar artarak 105 milyar 869 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervleri
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 6 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 772 milyon dolar artışla 79 milyar 46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Kasım'da 78 milyar 274 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 348 milyon dolar yükselişle 26 milyar 475 milyon dolardan 26 milyar 823 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 120 milyon dolar artarak 104 milyar 749 milyon dolardan 105 milyar 869 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.201819.95071.98091.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.201920.83475.40896.242
26.04.201920.43273.28493.716
31.05.201920.51775.03895.555
28.06.201922.85373.54496.397
26.07.201923.41774.97198.388
29.08.201925.70975.796101.505
27.09.201926.05175.655101.706
25.10.201926.48178.504104.985
29.11.201926.47578.274104.749
06.12.201926.82379.046105.869

 

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