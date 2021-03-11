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Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 663 milyon dolar oldu
AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 248 milyon dolar azalışla 53 milyar 247 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Şubat'ta 54 milyar 495 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 2 milyar 303 milyon dolar azalarak 40 milyar 719 milyon dolardan 38 milyar 416 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 551 milyon dolar azalarak 95 milyar 214 milyon dolardan 91 milyar 663 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
31.01.202027.52074.856102.376
28.02.202030.41177.414107.825
27.03.202031.32564.08195.406
30.04.202034.78651.45786.243
29.05.202036.66754.36091.027
26.06.202038.82151.41790.238
30.07.202043.57246.67390.245
28.08.202043.04241.59484.636
25.09.202041.09742.42083.517
23.10.202043.26545.08688.351
27.11.202040.29943.89984.198
31.12.202043.24149.96593.206
29.01.202142.16953.36795.536
05.02.202141.15354.36695.519
12.02.202141.89653.72095.616
19.02.202140.18453.86494.048
26.02.202140.71954.49595.214
05.03.202138.41653.24791.663

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