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Mersin'de 11 milyon TL değerinde 145 kilo balina kusmuğu ele geçirildi

Mersin'de, piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 19 kilogram beyaz olmak üzere toplam 145 kilogram balina kusmuğu ele geçirildi.

balina kusmuğu
DHA

Çilek Mahallesi'ndeki bir adreste parfüm yapımında kullanılan gümrük kaçağı balina kusmuğu maddesi bulunduğu ihbarı üzerine Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada piyasa değeri 11 milyon TL olan 116 kilogram siyah, 29 kilogram beyaz olmak üzere toplamda 145 kilogram balina kusmuğu maddesi ile bu maddenin çözülmesinde kullanılan 200 ml ambergris sıvısı ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzeme Mersin Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.

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