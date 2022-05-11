Mersin'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erdemli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın kırsal kadrosu ile bağlantılı ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttükten sonra illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.