Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler operasyonla yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, internetten ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlar üzerinden iş vaadinde bulunarak sigorta ve katılım parası adı altında para topladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

TEFECİLİKTE YAPMIŞLAR İlk tespitlere göre, 200 bin lira dolandırdığı saptanan şüphelilerin ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da belirlendi.