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Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılığa operasyon: 32 gözaltı

Mersin'de, internet üzerinden ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlardan iş vaadinde bulunarak dolandırıcılık yapan şüpheliler, ekiplerin 6 aylık takibinin ardından yakalandı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alındı

Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 kişi gözaltı alındı! -En son haberler
Mersin'de iş vaadi dolandırıcılığı: 32 gözaltı
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DHA

Mersin'de iş vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler operasyonla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, internetten ve sosyal medyada ürün satışı yapılan dijital platformlar üzerinden iş vaadinde bulunarak sigorta ve katılım parası adı altında para topladığı belirlenen şüphelileri takibe aldı.

TEFECİLİKTE YAPMIŞLAR

İlk tespitlere göre, 200 bin lira dolandırdığı saptanan şüphelilerin ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ve alınan beyanlar doğrultusunda yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları da belirlendi.

6 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri saptanan 40 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 kişi, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 8 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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