Mersin'de koca dehşeti: Eşini ağır yaraladı, intihar etti
Mersin'in Erdemli ilçesinde, Atilla Biricik, eşi Fatma Biricik'i av tüfeğiyle vurup kaçtı. Kadın ağır yaralanırken, Atilla Biricik olay yerine 200 metre uzaklıkta aynı silahla aracında intihar etti. Fatma Biricik'in eşi hakkında "önleyici tedbir" kararı aldırdığı 22 Ekim'de süresi biten kararı yeniden uzattırmadığı öğrenildi
Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'ndeki apartmanda yaşayan 44 yaşındaki Atilla Biricik, henüz belirlenemeyen nedenle 40 yaşındaki eşi Fatma Biricik'i av tüfeğiyle vurdu.
Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
KADIN AĞIR YARALI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİLİNDE İNTİHAR ETTİ
Atilla Biricik'in, olaydan sonra adrese yaklaşık 200 metre uzaklıkta, otomobilinde aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi.
Çiftin engelli çocuğu ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.
Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
SÜRESİ DOLAN TEDBİR KARARINI YENİDEN UZATTIRMAMIŞ
Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.