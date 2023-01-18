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Haberler Gündem Mersin'de muhakemat binası sanat galerisi oldu
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Mersin'de muhakemat binası restorasyonla sanat galerisine dönüştü

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki muhakemat binası, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki restorasyonla sanat galerisine dönüştü. Akdeniz Sanat Galerisi olarak hizmet verecek binanın açılışında 28 sanatçının 52 eseri sergilendi

Mersin'de muhakemat binası sanat galerisi oldu
AA

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki muhakemat binası Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde restore edildi.

Bakanlık himayesinde, Akdeniz Belediyesinin destekleriyle Camişerif Mahallesi'ndeki muhakemat binasındaki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Akdeniz Sanat Galerisi olarak hizmet verecek binanın açılışında ise 28 sanatçının 52 eseri sergilendi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa G&uuml;ltak
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, açılışta, önemli bir mekanı tekrar kente kazandırmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

İbrahim Tokaslan
İbrahim Tokaslan

Galerinin açılışındaki sergide eseri yer alan İbrahim Tokaslan da tarihi bir mekanın sanat galerisine dönüştürülmesinin önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından sanat galerisinin açılışı için hazırlanan sergi gezildi.

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