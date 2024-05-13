Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu: Tonlarca ele geçirildi

        Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu: Tonlarca ele geçirildi

        Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 09:07 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de sahte zeytinyağı operasyonu: Tonlarca ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte zeytinyağı üretimi ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerin çalışmasında Toroslar ilçesindeki bir adreste üretilen sahte zeytinyağının piyasaya sürüleceği öğrenildi.

        2 GÖZALTI

        Bunun üzerine adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        6 TON ELE GEÇİRİLDİ

        Adreste yapılan aramada toplam 6 ton 200 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sahte zeytinyağı
        #Mersin
        #operasyon
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Bursa'da dehşet! Ölen de öldüren de 9 yaşında!
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Mehmet Uçum'dan yeni anayasa mesajı: Anayasa yapma yetkisi TBMM ama tartışma yeri Meclis ile sınırlı değil
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Twitter'ın kurucusundan Bitcoin tahmini
        Düşme hattı yanıyor!
        Düşme hattı yanıyor!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        5 yıl çocuk hasreti çektiler! Büyük acı!
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        "Evlilikten çok daha güzel şey yaşıyoruz"
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Kamuda tasarruf paketi bugün açıklanıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Soğuk lav patlaması! Can kaybı artıyor
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Hangi emekliler emlak vergisi ödemez?
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Mehmet Ayan yazdı: Real gibi
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Satılan 10 araçtan 7'si ithal
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        Nasıl sağlıklı kilo alınabilir? İşte 7 etkili yöntem!
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        16 il için sarı kod! Sağanak yağmur...
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        1 yılda 4. görüşme: Miçotakis Ankara'ya geliyor
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Arda Güler, Real Madrid'deki ilk lig şampiyonluğunu kutladı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Damat dehşeti! Dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        F.Bahçe'nin son umudu derbi!
        Galatasaray şampiyo...!
        Galatasaray şampiyo...!
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs
        Çağatay Çelik yazdı: Oyun eylül sonuç mayıs