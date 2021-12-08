Ukrayna: Kanlı bir katliam olur

DHA

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler suyla kaplı yollarda güçlükle ilerledi. Yolda kalan bazı sürücüler araçlarını kendi imkanları ile çekti. Camikebir Mahallesi'nde ise sabah saatlerinde kurulan pazarı su bastı.

Esnaf zor anlar yaşarken, meyve ve sebze kasaları yağmur sularının içinde kaldı.

Bu arada kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde kar yağışı başladı. Sabaha karşı başlayan kar yağışı 1475 rakımdaki mahalleyi beyaza bürüdü.