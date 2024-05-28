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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de skandal olay: Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

        Mersin'de skandal olay: Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

        Mersin'de, M.S. isimli bir kişi tavuğa tecavüz ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada görüntülerden tespit edilerek gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Görüntüleri izlediğini söyleyen şarkıcı Haluk Levent, "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşa'daki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 28.05.2024 - 12:20
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        Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi
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        Mersin'in Merkez Toroslar ilçesinde skandal bir olay yaşandı.

        Bir kişi tavuğa tecavüz ederken görüntülendi. Mahalle muhtarı, polis ekiplerine şikayette bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek görüntülerden tespit ettiği M.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., 'Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar' suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        HALUK LEVENT ÇAĞRIDA BULUNDU

        Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak "Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşa'daki çiftlikte ameliyata alabiliriz" ifadelerini kullandı.

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        #tecavüz
        #Mersin
        #tavuğa tecavüz
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