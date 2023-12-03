Mersin'de tarihi eser operasyonu: 6 obje ele geçirildi
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 03.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:59
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.