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Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı kararı
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İHA

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, adreslerde aramalar yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgüt içerisinde sözde istihbarat ve lojistik yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyet de yürüten ve gönüllü geri dönüş çerçevesinde Türkiye'den ayrılıp yasa dışı yollardan tekrardan Türkiye'ye girip örgüte elaman kazandırma arayışında olan 8 şüpheli tespit edildi.

İHA'nın haberine göre, bugün sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyonu düzenledi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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