        Mersin haberleri: Katliam gibi kazada ölü sayısı 7 oldu

        Katliam gibi kazada ölü sayısı 7 oldu!

        Mersin'de, tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz sürücünün kullandığı minibüsün kaza yapması sonucu ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan 19 yaşındaki sürücü Cemal Karakuş ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 09:39 Güncelleme: 15.10.2025 - 09:40
        Katliam gibi kazada ölü sayısı 7 oldu!
        Mersin'de kaza, 7 Ekim sabahı Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal Karakuş (19) idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu.

        4 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERMİŞTİ

        İHA'daki habere göre kazada 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 14 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu'nun cenazeleri ilçede çeşitli mezarlıklarda toprağa verildi.

        4 GÜN SONRA 2 ACI HABER DAHA

        Kazada yaralanan 14 kişiden durumu hafif olanlar taburcu edilirken, kaldırıldığı Mersin Şehir Hastanesi'nde entübe edilen Ümmü Demir (52) ile Mustafa Uçman (66) da olaydan 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        7'NCİ ÖLÜM DE GERÇEKLEŞTİ

        Öte yandan, kazadan 8 gün sonra bir acı haber daha geldi. 8 gündür Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 50 yaşındaki Hakan Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği belirtildi.

        Hastanede tedavisi tamamlanan yaralılardan 19 yaşındaki sürücü Cemal Karakuş ise dün çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

