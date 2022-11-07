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Akaryakıt istasyonunda motosikletin alev aldığı anlar kamerada

DHA

Akaryakıt istasyonunda motosikletin alev aldığı anlar kamerada


MERSİN, (DHA)MERSİN'de akaryakıt istasyonundan çıkarken alev alan motosikletteki yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydıncık ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 2 kişinin yakıt aldığı motosiklet, çıkışta alev aldı. Alevler motosikleti sararken, çalışanlar yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürüldü.
Motosikletin alev almasıyla birlikte yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin akaryakıt aldıktan sonra alt kısmından yanmaya başladığı, alevleri gören çalışanların yangın tüpünü alarak koştuğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)
2022-11-07 15:41:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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