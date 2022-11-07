Akaryakıt istasyonunda motosikletin alev aldığı anlar kamerada

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de akaryakıt istasyonundan çıkarken alev alan motosikletteki yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydıncık ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 2 kişinin yakıt aldığı motosiklet, çıkışta alev aldı. Alevler motosikleti sararken, çalışanlar yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürüldü.

Motosikletin alev almasıyla birlikte yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin akaryakıt aldıktan sonra alt kısmından yanmaya başladığı, alevleri gören çalışanların yangın tüpünü alarak koştuğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)

2022-11-07 15:41:41



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