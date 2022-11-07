Akaryakıt istasyonunda motosikletin alev aldığı anlar kamerada

MERSİN, (DHA)MERSİN'de akaryakıt istasyonundan çıkarken alev alan motosikletteki yangın, çalışanlar tarafından söndürüldü. Olay sırasında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
Aydıncık ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda 2 kişinin yakıt aldığı motosiklet, çıkışta alev aldı. Alevler motosikleti sararken, çalışanlar yangına müdahale etti. Alevler, kısa sürede söndürüldü.
Motosikletin alev almasıyla birlikte yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin akaryakıt aldıktan sonra alt kısmından yanmaya başladığı, alevleri gören çalışanların yangın tüpünü alarak koştuğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Aydıncık MERSİN, (DHA)
2022-11-07 15:41:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.