Öldürülüp, su kuyusuna atılan kadının katillerine müebbet hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürülüp, su kuyusuna atılan kadının katillerine müebbet hapis cezası

DHA

Öldürülüp, su kuyusuna atılan kadının katillerine müebbet hapis cezası


Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde 2 çocuk annesi Berrin Dalyanoğlu Keskin'i (56) başına taşla vurup, öldürdükten sonra ellerini arkadan bağlayıp, su kuyusuna atan komşusu Elif İnce (55) ve cinayete yardım eden eşi Adem İnce (62) ile komşuları Ali Eski'ye (60) müebbet hapis cezası verildi. Keskin'in ailesinin avukatı Barış Kurşun, cezanın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' olarak uygulanması için karara itiraz edeceklerini söyledi.
Silifke'nin Mukaddem Mahallesi´nde oturan Berrin Dalyanoğlu Keskin, 30 Mart 2021'de yayla evi kiralamak için Mara Mahallesi´ne gitti. Kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, 2 Nisan´da jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, Keskin´in bulunması için çalışma başlattı. Berrin Dalyanoğlu Keskin´in cep telefonunun, geçen yıl kiraladığı yayla evine yakın bir bölgede sinyal verdiğini tespit eden jandarma, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yayla evinin yakınındaki bir su kuyusunun ağzındaki taşlarının yerinden söküldüğü belirlendi. İçerisinde az miktarda su olan kuyuda yapılan kontrolde, Berrin Dalyanoğlu Keskin´in cansız bedeni bulundu. 
CESET VE EVDE BULUNAN İPİN BENZERLİĞİ CİNAYETİ AYDINLATTI
Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son komşusu Elif İnce ile görüştüğü belirlendi. Elif İnce'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını buldu. Bu gelişme üzerine Elif İnce ile eşi Adem İnce gözaltına alındı. Elif İnce, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını itiraf etti. Elif İnce'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete yardım ettiği belirlenen komşuları Ali Eski'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli tutuklandı.
'SANIKLARA İYİ HAL İNDİRİMİ'
Şüpheliler hakkında Silifke Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasında sanıklara 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası verildi. Ancak ceza, iyi hal indirimi uygulanarak 'müebbet hapse' çevrildi.
Müşteki avukatı Barış Kurşun, cezanın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' olarak uygulanması için karara itiraz edeceklerini söyledi.
Berrin Dalyanoğlu Keskin'in kardeşi Hacer Dalyanoğlu Koçak, katillerin yaptıklarının cezasını çekeceğini belirterek, "Ablamı öldürüp kuyuya atmışlar. Herkes yaptığının cezasını çeksin" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2023-01-20 10:27:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de 40 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 40 bin makaron ele geçirildi
Mersin'de 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 3 jandarmanın tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan 3 ...
Silifke'de bin 136 dosyada uzlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Silifke'de bin 136 dosyada uzlaşma sağlandı
(Görüntülü) AKDENİZ&#039;DE TOPRAKLA BULUŞTURULAN KARAKILÇIK BUĞDAY TOHUMU BOY VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) AKDENİZ'DE TOPRAKLA BULUŞTURULAN ...
Erdemli'de bir mahalleye doğal gaz verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Erdemli'de bir mahalleye doğal gaz verilmeye başlandı
Mersin´deki kazada yaralanan 3 uzman çavuşun tedavileri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin´deki kazada yaralanan 3 uzman çavuşun ...
Akdenizli ihracatçılardan 2022'de 19 milyar 294 milyon dolarlık dış satım
YEREL HABERLER Akdenizli ihracatçılardan 2022'de 19 milyar 294 ...
Anamur'da atıl durumdaki okulda istiridye mantarı yetiştirilecek
YEREL HABERLER Anamur'da atıl durumdaki okulda istiridye mantarı ...
Erdemli'de çocuklar için trafik eğitim parkuru oluşturuldu
YEREL HABERLER Erdemli'de çocuklar için trafik eğitim parkuru ...
Mersin'de geri dönüşüm malzemeleri çocuk parkına dönüşüyor
YEREL HABERLER Mersin'de geri dönüşüm malzemeleri çocuk parkına ...
Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 2 firari hükümlü yakalandı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Hollandalı Laura Cornelius'u transfer etti
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Hollandalı Laura ...
(Görüntülü)GENÇ JAPON PİYANİST BÜYÜLEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GENÇ JAPON PİYANİST BÜYÜLEDİ
(Görüntülü)ERDEMLİ DOĞALGAZA KAVUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERDEMLİ DOĞALGAZA KAVUŞTU
(Görüntülü)MERSİN&#039;DE &#039;EVRAKTA SAHTECİLİK&#039; OPERASYONU 24 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERSİN'DE 'EVRAKTA ...
(Görüntülü) MERSİN&#039;DE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİN'DE DEAŞ OPERASYONU: 2 GÖZALTI
Mersin'de 'evrakta sahtecilik' operasyonu: 24 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de 'evrakta sahtecilik' operasyonu: 24 gözaltı
Gülnar'da Türk halk müziği korosu konser verdi
YEREL HABERLER Gülnar'da Türk halk müziği korosu konser verdi
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Mersin’de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Mersin’de DEAŞ operasyonunda 2 zanlı yakalandı
GÜNCELLEME - Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" operasyonunda 24 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" ...
Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" operasyonu başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 6 ilde "sahte evrak" operasyonu ...
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
YEREL HABERLER Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi - Basket Landes: 75-59
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.