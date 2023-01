Sırp çetesinin Sarıyer'deki villa kazısına neden olan işkence fotoğrafları

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SIRP organize suç örgütü lideri Juvan Vukotiç'i silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin İstanbul'da yakalanan suç örgütü Kavackı üyelerinin dijital materyallerinde Sarıyer'deki villanın kazılmasına neden olan işkenceye ilişkin fotoğraflar ve uzun namlululu çok sayıda silah görselleri ortaya çıktı. Kavackı örgütünün ikinci kişisi olduğu ileri sürülen Radoje Zivkovic'in dijital verilerinde İstanbul'da kaçırılarak işkenceyle öldürüldüğü iddia edilen Risto Mijanoviç'in elleri ayakları bağlı çıplak halde fotoğrafları bulunmuştu.

Türkiye'de 2018 yılında yakalanan ve teslim edildiği Sırbistan'da serbest kalmasının ardından yasadışı yollarla tekrar Türkiye gelen Skaljarskı isimli organize suç örgütü liderlerinden Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı. Şişli'de 8 Eylül 2022'de saat 19.55 sıralarında motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıda Vukotiç hayatını kaybetmişti. Suikastin ardından İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda saldırıyı Kavackı adlı suç örgütü yöneticisi Radoje Zivkovic'in Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmişti. 16 Eylül 2022 günü gerçekleştirilen operasyonla cinayet zanlıları Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic ile kendilerine yardım ettikleri belirlenen şüpheliler yakalanmıştı. 16 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin Kavackı örgütünün ikinci kişisi ve Mario lakaplı Radoje Zivkovic, 22 Eylül 2022'de tutuklandı. Zivkovic'in arasında bulunduğu 12'si tutuklu, 16 şüpheli hakkında "Silahlı suç örgütü kurma, örgüte üye olmak, örgüte üye olmamakla birlikte kasten öldürmeye yardım etmek, resmi belgede sahtecilik ve tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. KAVACKI'NIN İKİNCİ EYLEMİ MİJANOVİÇ'İN ÖLDÜRÜLMESİ

İddianamede, Jovan Vukotiç suikastinin organizatörü olduğu iddia edilen Radoje Zivkoviç'in, Skaljari'nin yüksek dereceli üyelerinden Risto Mijanoviç'in 9 Kasım 2020'de İstanbul'da kaçırılıp işkenceyle öldürülmesi olayının da organizatörü olduğu belirtildi. Savcılık, Mijanoviç'in öldürülmesine ilişkin olayı Kavackı suç örgütünün ikinci eylemi olarak ayrı bir soruşturma şeklinde yürütüyor. Söz konusu soruşturmada Zivkoviç'in telefon ve flash belleğine ait verilerden Kavackı suç örgütünün kullandığı Sky Ecc sohbet programında 3 Kasım 2020 tarihli konuşmada Risto Mijanoviç'in fotoğrafının sorulduğu, Mijanoviç'e ait iki fotoğrafın Dragan Knezevic tarafından gönderildiği kaydedildi. 15 Kasım 2020 tarihinde de aynı program üzerinden Mijanoviç'e ait sahte pasaport fotoğrafının gönderildiği ve daha sonra Mijanoviç'in kaçırıldığı belirtildi. GÖMÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLEN VİLLADA TADİLAT YAPILMIŞ

Sırp yetkililer tarafından Türkiye'ye yollanan bilgi notunda Mijanoviç'in 9 Kasım 2020 günü Uskumruköy'de Brio restoranda tuzağa düşürülerek kaçırıldığı, işkence edildikten sonra 10 Kasım 2020 günü öldürüldüğü, cesedinin bir Fiat Doblo ile taşındığı ve restoran yakınında Bojaniç'e ait villanın arkasına gömüldüğü belirtildi. Mijanoviç'in işkence gördüğüne dair fotoğraflar da gönderildi. Aynı fotoğraflar yakalanarak tutuklanan Radoje Zivkovic'in flaş belleğinde görüldü. Bunun üzerine polis, Risto Mijanoviç'in işkence yapıldıktan sonra gömüldüğü iddia edilen Zeljko Bojanic'e ait Sarıyer'deki Ormanada villaları 167 numaraya operasyon düzenledi. Söz konusu villada kazı yapıldı. Ancak Mijanoviç'in cesedi bulunamadı. Polis, Sırp yetkililerin bilgi paylaşımına ve Radoje Zivkoviç'te ele geçirilen flash bellek ile operasyonda çekilen fotoğraflarla yaptığı karşılaştırmada Risto Mijanoviç'in bir sandalye üzerinde el ve ayaklarının bağlı ve çıplak olduğu fotoğrafların söz konusu villada çektirildiğini tespit etti. Öte yandan Mijanoviç'in fotoğraflarının polisin eline geçtiğini önceden öğrendiği ileri sürülen Bojanic'in villanın bodrum ve bahçe katında cinayeti kamufle atmak amacıyla kapsamlı tadilat yaptığı, cesedin başka bir yere taşındığı da iddia edildi. HER EYLEME UYGUN SİLAH EDİNMEKTE ZORLUK YAŞAMIYORLARDI

Ayrıca Sırbistan ve Karadağ yetkilileri tarafından yapılan bilgi paylaşımında örgütün silah, otomatik tüfekler, optik manzaralı tüfekler ve patlayıcı maddeler ile gerçekleştirilen eylemleri olduğu, her eylem planına göre uygun oldukları düşündükleri ateşli silahları edinmekte zorluk yaşamadıkları ve her an gerçekleşebilecek eylemlere ilişkin silahları olduğu bildirildi. Polis, örgüt üyelerinini dijital verilerinde dürbünlü silahlar ve çok sayıda tabanca fotoğraflarının bulunduğu da görüldü. İki örgüt arasındaki çatışma döneminde de Kavackı üyelerince pek çok Skaljari üyesinin sorguya çekilip daha sonra işkenceyle öldürüp yok edildiği de ileri sürüldü.

