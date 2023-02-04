İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MERSİN´in Silifke ilçesi açıklarında demirleyen sondaj gemisi Abdulhamid Han'ın ışıklarının oluşturduğu yakamoz, görsel güzellik oluşturuyor.Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4´üncü sondaj gemisi 'Abdülhamid Han', bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı açığına döndü. Boğsak Adası civarına demirleyen Abdülhamid Han sondaj gemisi gündüz ayrı gece ayrı görsellik oluşturuyor. Abdülhamid Han gece yaktığı ışıklarla sahile yakamoz görüntüsü oluşturuyor. Görenleri büyüleyen görüntüye balıkçı tekneleri de eklenince vatandaşlar manzaranın keyfini sürüyor. (DHA)Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Silifke açıklarına demirleyen Abdulhamid Han gemisi

-Bölgede balık tutan vatandaşlarHaber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Silifke Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

2023-02-04 00:17:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.