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Akkuyu NGS çalışanları için yeni bir yerleşim alanı kuruluyor

DHA

Akkuyu NGS çalışanları için yeni bir yerleşim alanı kuruluyor


MERSİN, (DHA) TÜRKİYE'nin ilk nükleer güç santralinin inşaat projesini yürüten Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) işletme personeli için bir yerleşim alanı inşa etmeye hazırlanıyor. Proje kapsamında Türk inşaat firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzalandı.İnşa edilecek bu yeni yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu ve okul, dükkanlar, restoran ve kafeler, tıp merkezi ve eczane, spor ve sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak. 6 binden fazla insanı barındıracak olan yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak. Üç aşamada hayata geçirilecek olan projede son aşamanın 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları söyledi:
"Bu yerleşim bölgesinin inşaatına başlanması, projenin gelişmesinde yeni ve önemli bir aşama. Çalışanların ve ailelerinin aynı yerleşim yerinde yaşaması, onlar için konforlu koşullar yaratılması, bir nükleer santral gibi büyük bir endüstriyel tesisin verimli bir şekilde işletilmesinin önemli bir bileşenidir. İnsan bizim en büyük değerimizdir ve biz burada, misafirperver Türk topraklarında, geleceğin nükleer santralinin çalışanları için kurulacak bu yeni şehri mümkün olduğu kadar konforlu hale getirmek için gereken her şeyi yapacağız. Kasaba alanında gerekli olan her şey sağlanacak. Spor yapmak için alanlar yapılacak, çocukların boş zamanlarını organize etmek için gerekli koşullar yaratılacak. Bunlar sadece konut yapıları ve sosyal altyapı tesisleri değil, aynı zamanda kent sakinlerinin ve misafirlerinin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, mimarisiyle özgün park alanlarıdır. Rus ve Türk uzmanlar, Türkiye'nin ilk nükleer santralinde dolu dolu, mutlu bir yaşam sürmek ve üretken çalışabilmek için gereken tüm koşullara sahip olacak."1´inci ünitenin kubbesinin yakın zamanda monte edildiğini hatırlan  Zoteeva, "Kubbeyi monte ettik ve açık reaktöre su verme işlemini başlattık. Nükleer santral inşaatı çok aşamalı bir operasyondur. Şu anda inşaat aşamasından teknolojik çalışmalara geçiyoruz" ifadelerini kullandı.Proje imzalanan Özaltın İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Özdemir ise projeyi şu sözlerle değerlendirdi:"Nükleer uzmanların kasabasının inşa edileceği yer çok iyi seçilmiş.Deniz kıyısından çok uzak olmayan, Silifke ve Taşucu'na da oldukça yakın bir noktada bulunuyor. Bu yerleşim yeni aynı zamanda iki büyük uluslararası havalimanı olan Antalya ve Çukurova Havalimanlarının da arasında bulunuyor. Yani bu kentlerde yaşayanlar için de oldukça avantajlı. Biz Özaltın İnşaat olarak Mersin-Antalya sahil yolunun ana bölümünü de yapıyoruz. Bu otoyolun inşaatı tamamlandıktan sonra herhangi bir havaalanından yerleşim beldesine ulaşım çok daha kolay ve rahat hale gelecek. Yerleşim alanının inşaatı üç aşamada gerçekleştirilecek. Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından 800'den fazla daireyi, bin kişilik bir okulu ve 450 kişilik bir anaokulunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Üç aşamanın da inşaatı tamamlandığında toplamda 2.700'den fazla daire olacak. Yerleşim kasabasının alanı 700 bin metrekareden fazla olacak. Konut ve ilgili tüm sosyal altyapı tesisleri, oradaki sakinlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Yerleşim kasabasında, ayrıca bir dinlenme alanı, ticaret ve kültürel tesisler ve bir de otel inşa edilecek. Konut komplekslerinin tasarımı ve inşasında geniş deneyime sahibiz. Türkiye'nin ilk nükleer uzmanlarının yaşayacağı bu yerleşim alanı da en modern standartlarda olacaktır. Türkiye'nin ilk nükleer santralinin personelinin modern evlerde konforlu koşullarda yaşaması için elimizden geleni yapacağız.Yerleşim alanının inşası için belirlenen saha, inşaat çalışmalarının başlaması için hazır durumda. Bu kapsamda yapılması gereken imar çalışmaları tamamlandı ve arsaların konut inşaatı için kullanılmasına yönelik tüm izinler alındı."Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de çalışmalarla ilgili olarak, "İkinci ünitede artık büyük boyutlu ekipmanları tasarım konumuna getireceğiz ve ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayacağız. 3´üncü ünitede ise kuru koruma ekipmanı kurulum için hazırlanıyor. Reaktör basınç kabını da bu yıl içinde sahaya teslim ederek tasarım konumuna getirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anton Dedusenkoise Akkuyu NGS inşaatı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Şu an sahada 1 kişinin çalışması bölgede 6 kişilik istihdam yaratıyor. İşletme aşamasında bu etki yaklaşık olarak 1´e 10 olacaktır. Yani sahada 4 bin kişi çalışacak ve bu bölgede 40 bin kişiye istihdam sağlamış olacak."  (DHA)
 DHA-Ekonomi Türkiye-Mersin / Merkez DHA
2023-02-04 14:33:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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