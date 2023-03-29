Mersin'de Roma ve Bizans dönemlerine ait 345 parça eser ele geçirildi



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde jandarmanın arama yaptığı araçta, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 345 parça eser ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Arıklı Mahallesi'nde elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışındaki kişiyi yapılan takibin ardından gözaltına aldı. Şüphelinin aracında arama yapan ekipler, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, aralarında yüzük ve sikkelerin de bulunduğu 345 parça eser ele geçirdi. Eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheli ise İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2023-03-29 10:31:39



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