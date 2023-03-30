

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanıp, kar yağışı nedeniyle TIR ve yüksek tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi, yeniden tüm araçlara açıldı.

Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1650 rakımlı Sertavul Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü geçit, dün akşam TIR ve yüksek tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Geçitteki trafik, bir süre kontrollü sağlandı. Kış lastiği ve zinciri olmayan diğer araçlara da izin verilmedi. Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanan geçit, saat 09.30 sıralarında yeniden tüm araçlara açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ

2023-03-30 13:02:09



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