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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sertavul Geçidi yeniden tüm araçlara açıldı

DHA

Sertavul Geçidi yeniden tüm araçlara açıldı


Murat SÖZERİ/MUT(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanıp, kar yağışı nedeniyle TIR ve yüksek tonajlı araçların geçişine kapatılan Sertavul Geçidi, yeniden tüm araçlara açıldı.
Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı, 1650 rakımlı Sertavul Geçidi'nde trafiği olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü geçit, dün akşam TIR ve yüksek tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Geçitteki trafik, bir süre kontrollü sağlandı. Kış lastiği ve zinciri olmayan diğer araçlara da izin verilmedi. Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanan geçit, saat 09.30 sıralarında yeniden tüm araçlara açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2023-03-30 13:02:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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